Уровень газификации Шамахинского района превысил 97%

БАКУ /Trend/ - Завершилось строительство газопровода в селе Галейбугурд Шамахинского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В селе 153 абонента, в каждом доме установлены счетчики и индивидуальный регулятор.

Как отмечает ПО, тем самым завершена газификация 51 пункта Шамахинского района. Уровень газификации по району превысил 97 процентов, т.е в районе уже 21 303 газовых абонента. На следующем этапе будут газифицированы 11 населенных пунктов района, в трех из которых уже идет строительство газопровода.

(Текст: Кямаля Сеидова)