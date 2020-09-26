Уровень газификации Шамахинского района превысил 97%
БАКУ /Trend/ - Завершилось строительство газопровода в селе Галейбугурд Шамахинского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
В селе 153 абонента, в каждом доме установлены счетчики и индивидуальный регулятор.
Как отмечает ПО, тем самым завершена газификация 51 пункта Шамахинского района. Уровень газификации по району превысил 97 процентов, т.е в районе уже 21 303 газовых абонента. На следующем этапе будут газифицированы 11 населенных пунктов района, в трех из которых уже идет строительство газопровода.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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