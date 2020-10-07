P&O Maritime Logistics совершенствует услуги в нефтегазовой сфере Азербайджана

Энергетика 7 октября 2020 13:37 (UTC+04:00)
P&O Maritime Logistics совершенствует услуги в нефтегазовой сфере Азербайджана
Объем транспортировки сырой нефти через порты Турции превысил 16 млн тонн
Объем транспортировки сырой нефти через порты Турции превысил 16 млн тонн
В январе-августе через порты Турции было перевезено свыше 119 тыс. тонн непереработанной серы
В январе-августе через порты Турции было перевезено свыше 119 тыс. тонн непереработанной серы
Через порты Турции транспортировано свыше 579 тыс. тонн газойла
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