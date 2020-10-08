«Укртранснафта» выставила на торги 15 тыс. тонн нефти Azeri Light

БАКУ /Trend/ - АО «Укртранснафта» выставило на продажу 15 тысяч тонн нефти Azeri Light с морского нефтяного терминала «Пивденный», сообщает Trend в четверг со ссылкой на enkorr.

Торги пройдут 8 октября на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ).

Компания предложила ресурс по котировкам Azeri Lt FOB Supsa с учетом стоимости фрахта ($3/т) и перевалки ($1/т). Предложение разбито на два лота - по 10 тысяч тонн и 5 тысяч тонн сырья.

Сроки поставки ресурса — 20–30 октября 2020 года.

Отметим, что открытое акционерное общество «Укртранснафта» создано в 2001 году на базе ГАО «Магистральные нефтепроводы «Дружба» и ГАО «Приднепровские магистральные нефтепроводы» (в настоящее время — филиалы Общества) с целью оптимизации работы нефтетранспортной системы Украины и внедрения единой политики в этой области.