В Жезказгане приступят к реализации зеленого проекта

В следующем году в Жезказгане планируют приступить к реализации зеленого проекта за 8,2 млрд тенге, передает LS со ссылкой на акимат Карагандинской области, передает Trend.

Согласно информации, в следующем году начнут строить биоэлектростанцию. Отметим, что реализация проекта оценивается в 8,2 млрд тенге. Вместе с тем, по данным госструктуры, в качестве сырья будут использовать твердые бытовые отходы полигона. Мощность в натуральном выражении - 110 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год, или 300 тонн в сутки. Изначально станция должна была заработать до конца этого года.

Глава Жезказгана Кайрат Абсаттаров также рассказал, что в 2021 году ожидается запуск 35 объектов МСБ на 2 млрд тенге.

"Предполагается создать 70 рабочих мест. На сегодняшний день доля МСБ в экономике города составляет 16%, к 2021-му прогнозируется увеличить ее до 20%", - говорится в сообщении.

В акимате добавили, что в другом районе региона – Улытауском – будут развивать туризм. Так, с введением новых объектов на следующий год планируется создать 244 рабочих места. По словам акима Улытауского района Берика Абдыгалиулы, в 2021 году будет построена гостиница, саумал-центр, этноаул, ипподром для развития конного туризма. Между тем, в Сатпаеве реализуют 17 проектов на сумму около 3 млрд тенге.