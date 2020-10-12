Польша планирует в 2021 году начать разведку по поиску газа на Украине

Польская энергетическая компания PGNiG подписала инвестиционное соглашение с Energy Resources of Ukraine (ERU) о совместном геологоразведочном проекте по поиску газа на Украине. Об этом компания сообщила в понедельник на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соглашение регламентирует общие условия сотрудничества в области будущих инвестиций и определяет график дальнейшей работы над проектом, расположенном на территории Украины недалеко от границы с Польшей", - сказано в сообщении PGNiG. По данным польской компании, это месторождение имеет большой потенциал, так как схоже с месторождением в районе города Пшемысль - крупнейшим месторождением природного газа в Польше. "Заключение контракта является важным шагом для начала совместных работ в этой области", - считают в Варшаве.

"Мы располагаем не только всеми ресурсами в области технологий и оборудования, но и многолетними знаниями и опытом наших сотрудников, полученными за более чем 60 лет разведки и добычи на территории польского Подкарпатского региона, которые являются прочной основой для достижения успеха в реализации проекта. Мы рады возможности развития геологоразведочной и горнодобывающей деятельности на новых рынках с проверенным деловым партнером", - сказал глава PGNiG Ежи Квечиньский.

"Сотрудничество с ERU в области добычи углеводородов вписывается в проводимую Польшей и Украиной диверсификацию источников и направлений поставок природного газа. Целью обеих компаний является обеспечение стабильных и безопасных поставок природного газа для польских и украинских потребителей. Уже сегодня мы видим положительные результаты инвестиций, реализуемых в последние годы странами Центральной и Восточной Европы, которые усилили интеграцию газотранспортных систем соседних стран. Мы считаем, что дальнейшая интеграция энергетических рынков будет способствовать укреплению энергетической безопасности всего региона", - добавил глава PGNiG.

Начало работ планируется в первом полугодии 2021 года после получения необходимых разрешений.