64,7 млн тонн нефти добыл Казахстан за девять месяцев

За девять месяцев текущего года в Казахстане добыто 64,7 млн тонн нефти. Об этом сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«За январь-сентябрь объем добычи нефти и конденсата достиг 64,7 млн тонн. План за девять месяцев составляет 100,5%. За указанный период на Тенгизе добыто 20,2 млн тонн нефти. По плану за отчетный месяц составляет 100,5%. В Кашагане объем добычи нефти достиг 11,5 млн тонн, то есть, план за январь-сентябрь выполнен на 100%. Показатели Карачаганака составляют 9 млн, это по сравнению с планом за 9 месяцев составляет 102,2%», - сообщил министр энергетики в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что за 9 месяцев экспортировано 52,2 млн тонн нефти. План за отчетный период выполнен на 100%. По данным Нурлана Ногаева, за отчетный период добыто 41,6 млрд кубометров газа, что по плану за январь-сентябрь текущего года составляет 99%.

«Объем внутреннего потребления природного газа достиг 11,1 млрд кубометров, что по плану за 9 месяцев составляет 100%. Объем экспорта газа составил 10,3 млрд кубометров, что по плану отчетного месяца 78,6%. Причина отставания объема экспорта газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связана с тем, что в связи с коронавирусной инфекцией в КНР понизился объем импорта газа», - пояснил глава Минэнерго.

По итогам за январь-сентябрь текущего года объем переработки нефти составил 11,5 млн тонн, что по плану составляет 98,1%.

«По автобензину показатель достиг 3,24 млн тонн, это по плану за 9 месяцев текущего года составляет 101,4%. Объем произведенного дизельного топлива составляет 3,41 млн тонн, это 99,1%», - сообщил Н. Ногаев.

Напомним, согласно прогнозу Национального банка ожидается сокращение экспорта товаров на 21,7% по итогам 2020 года. Также прогнозируется снижение ВВП на уровне 2-2,3%.