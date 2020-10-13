Восстановление мировой экономики вернет спрос на нефть до докризисного уровня к 2030 г.

Энергетика 13 октября 2020 14:22 (UTC+04:00)
Восстановление мировой экономики вернет спрос на нефть до докризисного уровня к 2030 г.
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