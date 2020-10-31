В Туркменистане рассмотрели возможности привлечения инвестиций в морские блоки сектора Каспия

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане рассмотрены возможности привлечения инвестиций в морские блоки туркменского сектора Каспийского моря.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz, об этом было сказано на XXV Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана 2020», организованной государственными концернами Туркменистана «Туркменгаз» и «Туркменнебит» в партнерстве с компанией «Turkmen Forum».

Сообщается, что в ходе форума представители различных компаний говорили об основных направлениях дальнейших работ по изучению углеводородного потенциала Каспия. В режиме онлайн прозвучали выступления зарубежных партнеров Туркменистана в освоении морских месторождений.

Ранее сообщалось, что в туркменском секторе Каспийского моря начальные суммарные ресурсы оцениваются в 12,1 миллиарда тонн нефти и газового конденсата.

На этом же участке добыча газа оценивается в объеме около 6,1 триллиона кубометров.

По оценке экспертов, общие геологические запасы Туркменистана составляют 71,2 миллиарда тонн условного топлива, из которых 53 миллиарда тонн составляют ресурсные запасы месторождений на суше, а 18,2 миллиарда тонн располагаются в пределах туркменской акватории Каспийского моря.

(Автор: Джейла Алиева)

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