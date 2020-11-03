Цены на нефть слабо снижаются

Мировые цены на нефть слабо опускаются во вторник утром, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг спроса и предложения, ожидая новости из США по выборам президента. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% — до 38,91 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,03% — до 36,8 доллара за баррель. Минутами ранее котировки показывали разнонаправленную динамику.

Инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг баланса спроса и предложения на рынке. С одной стороны, риски пандемии угрожают перспективам восстановления экономики, что может негативно повлиять на спрос. С другой, рынки продолжают строить прогнозы по добыче нефти.

Во многих странах мира продолжают фиксировать близкое к рекордным число новых случаев заражения за сутки, при этом власти стран Европы начинают постепенно ужесточать ограничительные меры для предотвращения распространения заболевания. Так, такие меры уже были приняты или введены в действие в Великобритании, Австрии, Италии, Германии.

Ожидания по добыче также отражаются на настроениях трейдеров. Ливия продолжает наращивать производство нефти, при этом влияют на настроения и новости по сделке ОПЕК+. Ранее СМИ сообщали о возможных обсуждениях отсрочки смягчения условий соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ до конца первого квартала.

Вместе с этим трейдеры сдерживаются от активной торговли в свете неопределенности вокруг предстоящих выборов президента в США. Соперники на выборах — действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Согласно данным национальных опросов, лидер по симпатиям американцев сейчас Байден, однако ситуация в некоторых штатах остается неопределенной.