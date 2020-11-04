Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают уверенно повышаться после публикации данных Минэнерго США о значительном снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $40,46 за баррель, что на $0,75 (1,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $38,41 за баррель, что на $0,75 (1,99%) выше уровня предыдущей сессии.