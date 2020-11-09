Лондонский международный арбитражный суд удовлетворил иск SOCAR

БАКУ /Trend/ - Пятого ноября 2020 года в Лондонском международном арбитражном суде было вынесено арбитражное решение по делу между SOCAR Overseas и Palmali.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на SOCAR (госнефтекомпания Азербайджана).

Согласно информации, решение было вынесено в пользу SOCAR Overseas.

"Претензии SOCAR к Palmali были удовлетворены, и компенсация была установлена ​​в размере около 49,5 миллиона долларов. Встречный иск Palmali на несколько миллионов долларов был полностью отклонен", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее у SOCAR и Palmali были коммерческие отношения. Однако стороны так и не создали совместное предприятие. В связи с неисполнением Palmali своих обязательств входящие в группу SOCAR компании с 2018 года начали арбитражные разбирательства в отношении компаний, входящих в группу Palmali, и Мубариза Мансимова.

Таким образом, один из трех международных арбитражных процессов, который длился более двух лет, завершен.

(Автор: Фидан Бабаева)

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