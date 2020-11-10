В октябре Азербайджан ежедневно добывал более 585 тыс баррелей сырой нефти - министерство энергетики

БАКУ /Trend/ - В октябре 2020 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 675,2 тысяч баррелей, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

587 тысяч баррелей из этого объема пришлись на сырую нефть, 88,2 тысяч баррелей - на конденсат.

Согласно ”Декларации о сотрудничестве", в октябре 2018 года Азербайджан, с ежедневной добычей сырой нефти в объеме 718 тысяч баррелей, должен был сохранить производство сырой нефти в августе-декабре текущего года в объеме 587 тысяч баррелей в сутки, сократив производство сырой нефти на 131 тысячу баррелей.

Следует отметить, что соглашение ОПЕК+ от 12 апреля предусматривает ежедневную добычу в общей сложности в объеме 7,7 миллионов ​​баррелей.

31 июля завершился первый этап сокращения. На втором этапе соглашения, охватывающем период с первого августа по 31 декабря, суточная добыча сырой нефти в странах ОПЕК+ достигнет 7,7 миллионов ​​баррелей, что на 18 процентов меньше, чем в октябре 2018 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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