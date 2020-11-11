Туркменистан и Пакистан обсудили возможность начала прокладки газопровода ТАПИ на пакистанской стороне
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Азербайджан смог вернуть оккупированные Арменией земли благодаря своей военной мощи - политолог Басель Хадж Джасем
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты поговорили о значимости освобождения города Шуша (ВИДЕО)
Туркменистан и Пакистан обсудили возможность начала прокладки газопровода ТАПИ на пакистанской стороне
Казахстан высоко оценивает заявление о прекращении всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Cправедливая победа Азербайджана придаст новый импульс прочным отношениям внутри Тюркского совета - Багдад Амреев
«Азерэнержи» активизирует свою деятельность в направлении строительства электроподстанции «Гобу» (ВИДЕО)
Израильтяне и впредь могут гордиться позитивным характером израильско-азербайджанских отношений - аналитик
Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня – Эрдоган
Агентство инвестиционного развития Татарстана о перспективах открытия Торгового дома Туркменистана в Казани
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медцентре №1 (ФОТО)
Преступники, державшие в заложниках Нагорный Карабах, уезжают туда, где они и должны быть - Юсиф Эйвазов
Отказ от трехстороннего заявления по карабахскому конфликту мог привести к необратимым последствиям - начальник Генштаба ВС Армении
Азербайджан освободил свои земли от оккупации благодаря доблести своих военнослужащих - иранский депутат
На площадке Baku Network обсудили влияние армянской диаспоры на российские СМИ в вопросе карабахского конфликта (ФОТО/ВИДЕО)
В минобороны Азербайджана прошла встреча с министром обороны и другими высокопоставленными военными Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с директором Управления по наркотикам и преступности