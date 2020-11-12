P&O Maritime Logistics обнародовала текущие нефтегазовые проекты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - P&O Maritime Logistics (POML) на протяжении многих лет участвует во многих проектах многих своих клиентов, включая проекты "Абшерон", "Карабах", "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шах Дениз", сообщили Trend в компании.

Как отметили в компании, многие из них расширяются и сегодня, продолжается разработка новых месторождений. На данный момент POML работает над несколькими проектами по прокладке труб на шельфе, одновременно поддерживая разведку и бурение, а также добычу нефти и газа.

Компания продолжает работать на многих нефтяных и газовых месторождениях Азербайджана, в том числе в "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), на газоконденсатном месторождении "Шах-Дениз", на месторождении "Абшерон", а на месторождении "Карабах" POML принимает участие в проектах прокладки труб.

Отметим, что P&O Maritime Logistics (POML) - ведущий поставщик морских решений со стратегическим акцентом на морскую энергетику, портовые услуги и логистику. Она была образована в 2019 году после приобретения группой DP World компании Topaz Energy and Marine и ее дальнейшей интеграцией с P&O Maritime.

(Авторы: Ляман Зейналова, Зейни Джафаров)