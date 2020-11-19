Союз импортеров нефтепродуктов Грузии о влиянии COVID-19 на энергетический сектор Грузии

БАКУ/Trend/ - Если обменный курс лари будет стабильным по отношению к доллару, снижение цен на топливо в Грузии обязательно начнется.

Об этом сказали Trend в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).

"В последние дни мировые цены на нефтепродукты по данным S&P Global Platt’s резко упали из-за второй волны пандемии COVID-19, которая привела к довольно строгим ограничениям во многих странах ЕС,"- отметили в союзе.

Как говорят представители Союза, в целом из-за пандемии в Грузии экономический рост значительно замедляется, следовательно, сокращаются инвестиции и, соответственно, значительное развитие компаний.

"В то же время пандемия также оказала прямое влияние на продажи нефтепродуктов в Грузии. Среди них наибольший ущерб был нанесен импорту авиационного топлива, а также импорту нефтяного битума,"- сказал источник.

Также союз отметил, что снизились продажи бензина и дизельного топлива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)