В Туркменистане избран первый постоянный представитель при Агентстве по возобновляемой энергии

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах Сердармаммет Гараджаев избран первым постоянным представителем Туркменистана при Международном агентстве по возобновляемой энергии (IRENA).

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, Гараджаев провел онлайн-встречу с генеральным директором IRENA Франческо Ла Камерой. В ее рамках состоялась передача верительных грамот постоянного представителя Туркменистана при агентстве.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями о важности сотрудничества между Международным энергетическим агентством по возобновляемой энергии и Туркменистаном и направлениях его развития.

Напомним, что на состоявшемся ранее заседании правительства Туркменистана президент Гурбангулы Бердымухамедов одобрил предложение о выдвижении кандидатуры страны на избрание в Совет Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) на 2021-2022 годы.

Наряду с этим, на заседании было предложено назначить посла страны в Объединённых Арабских Эмиратах постоянным представителем Туркменистана при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.

Отметим, что главный управляющий орган IRENA - Ассамблея стран-членов, а Совет Агентства является органом, подотчетным Ассамблее. В задачи Совета входят содействие взаимодействию между странами-членами Агентства, подготовка проектов программы, бюджета организации и ежегодного отчета, заключение договоров от имени организации, создание вспомогательных органов и др.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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