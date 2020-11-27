Все скважины на блоке Мурадханлы-Джафарли-Зардаб переведены в режим консервации – SOCAR

БАКУ /Trend/ - Все скважины на блоке месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб на суше Азербайджана переведены в режим консервации сроком на два года в соответствии с соглашением ОПЕК +.

Об этом сказал Trend в пятницу заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он напомнил, что 16 марта 2016 года SOCAR и Zenith Aran Oil Company Limited подписали Соглашение о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке по блоку Мурадханлы-Джафарли-Зардаб.

«Zenith Aran Oil Company Limited, не выполнившая свои обязательства, расторгла соглашение в июне 2020 года, и контроль над месторождениями перешел к SOCAR. Эти месторождения в настоящее время находятся на балансе производственного объединения "Азнефть" SOCAR и эксплуатируются Мурадханлинским нефтегазодобывающим комплексом Управления по добыче нефти и газа имени Али Амирова. Месторождения занимают площадь в 149,25 га. С момента перехода под контроль производственного объединения «Азнефть» скважины месторождений Мурадханлы, Джафарли, Зардаб были поставлены на консервацию сроком на два года по соглашению ОПЕК +. После того, как блок вышел из-под контроля операционной компании Aran Oil, эксплуатационные работы на этих месторождениях не велись. На блоке не проводились геолого-технические работы, так как скважины не эксплуатируются. С 2021 года на этих месторождениях планируется проводить геолого-технические работы», - сказал Ахмедов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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