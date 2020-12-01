Проекты газификации городов Казахстана будут способствовать улучшению соцусловий

В ходе рабочей поездки в Кызылординскую область, Министр энергетики РК Нурлан Ногаев и глава региона Гульшара Абдыкаликова посетили город Байконур, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

3 апреля 2019 года в г.Москве в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Токаева К.К. в Российскую Федерацию подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о газоснабжении комплекса «Байконур» (далее – Соглашение), которое ратифицировано Законом Республики Казахстан от 26 марта 2020 года № 305-VI ЗРК.

Соглашение предусматривает перевод потребителей со сжиженного нефтяного на природный газ и дает следующие преимущества:

- потребители города Байконыр, из которых порядка 60 % это казахстанские граждане, стабильно обеспечены в доступном и экологически чистом виде топливе – природном газе, который значительно дешевле сжиженного нефтяного газа.

Стоит отметить, что с 2020 года начата реализация проектов газификации города Казалинск и населенного пункта Бекежанов Шиелинского района, что в свою очередь будет способствовать улучшению социальных условий жителей области.

Нурлан Ногаев и Гульшара Абдыкаликова ознакомились с работой предприятия «Производственно-энергетическое объединение «Байконырэнерго» г. Байконур.

По итогам визита Министр дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.