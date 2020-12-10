TAP превратит Грецию в важнейший транзитный хаб - министр

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) в сочетании с другими проектами, такими как интерконнектор Греция-Болгария (IGB) и терминал сжиженного природного газа в Александруполисе, превращает Грецию в важнейший транзитный хаб для транспортировки природного газа из альтернативных источников.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на EURACTIV, об этом сказал министр окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис.

Он отметил, что Греция начнет получать газ из Азербайджана к концу года.

«Мы с нетерпением ждем начала коммерческих поставок газа на греческий рынок и, в частности, в DEPA в рамках существующего контракта на поставку газа с месторождения «Шах Дениз» до конца года», - сказал Хатзидакис.

Отметим, что 15 ноября началась коммерческая эксплуатация Трансадриатического трубопровода.

Управляющий директор консорциума Трансадриатического трубопровода Лука Скьеппати ранее сказал, что будучи новым оператором системы передачи, который разработан и построен в соответствии с передовыми отраслевыми практиками и стандартами, TAP обеспечивает двойную диверсификацию: новый, надежный и устойчивый энергетический маршрут и источник газа для миллионов пользователей в Европе на десятилетия вперед.

Председатель совета директоров TAP Мурад Гейдаров ранее отметил, что «Южный газовый коридор» является одной из самых современных и надежных систем, доступных в настоящее время для транспортировки энергоресурсов.

«Являясь ключевым компонентом «Южного газового коридора», TAP сочетает в себе стратегические и конкурентные особенности рынка. Это гарантирует, что Европа может получать энергоресурсы еще из одного источника, поддерживая ключевые цели ЕС по достижению интегрированного энергетического рынка и устойчивого, безопасного и диверсифицированного энергобаланса», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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