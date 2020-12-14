Азербайджан продолжает принимать меры для привлечения инвестиций в сферу возобновляемой энергетики (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан принимает меры для привлечения частных инвестиций в сферу возобновляемой энергетики.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, об это сказал руководитель аппарата министерства Заур Мамедов на онлайн-семинаре по возобновляемым источникам энергии.

При совместной организации Департамента международной торговли посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране и британской бизнес-группы был организован онлайн-семинар на тему “Сектор возобновляемых источников энергии в Азербайджане: изменения и возможности”.

Руководитель аппарата рассказал о проводимых реформах в энергетическом секторе Азербайджана, подготовленных законодательных актах о традиционной энергетике, возобновляемой энергии и энергоэффективности, регуляторе в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В частности, была предоставлена подробная информация о проекте Закона Азербайджанской Республики “Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии” и отмечено, что одним из направлений, разработанных с учетом международного опыта, является проведение аукционов на возобновляемую энергию для привлечения частных инвестиций в сферу возобновляемой энергии.

Основной целью семинара стало информирование британских компаний о проводимых в Азербайджане реформах в секторе возобновляемых источников энергии, проделанной работе и намеченных планах, а также обсуждение того, какие инвестиционные возможности открывает этот процесс для компаний.

В семинаре приняли участие представители таких международных организаций, как Международное агентство по возобновляемой энергии, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Программа развития Организации Объединенных Наций, а также BP, ABB, Hayward Tyler, Nobel Oil, Royalton Holdings, Mott MacDonald.

В то же время была дана подробная информация о возобновляемом энергетическом потенциале Азербайджана, работах в этой области, пилотных проектах в области солнечной и ветровой энергии.

Выступившие с презентацией в рамках семинара специалисты Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Азербайджана проинформировали участников семинара о возобновляемом энергетическом потенциале Азербайджана. В презентации был особо прокомментирован потенциал возобновляемых источников энергии, таких как гидроэнергия, солнечная, ветровая энергия Нагорного Карабаха и прилегающих регионов, были доведены до внимания работы, предпринимаемые в этих областях, и шаги, которые необходимо предпринять в области расчета точного потенциала, отмечены возможности сотрудничества с частным сектором в этой области.

Выступая с презентацией на тему "Обзор глобальной трансформации энергии. Перспективы Азербайджана", директор Международного агентства по возобновляемой энергии по сотрудничеству со странами мира Гюрбюз Генул дал подробную информацию о развитии сферы использования возобновляемых источников энергии в мире и довел до внимания участников семинара, что успешное сотрудничество с Азербайджаном в соответствующей области продолжается.

На семинаре также выступили директор по Азербайджану и региональный руководитель по энергетическим вопросам Департамента международной торговли посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джоэл Дербишир, председатель Британской бизнес группы Джон Паттерсон, региональный вице-президент BP по Азербайджану-Грузии-Турции Ниалл Хендерсон.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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