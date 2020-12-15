Цена нефти Brent превысила $50 за баррель

Энергетика 15 декабря 2020 06:48 (UTC+04:00)
Цена нефти Brent превысила $50 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялась на 0,54% и достигла отметки в $50,36 за баррель, свидетельствуют данные площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В то же время нефть сорта WTI торгуется по $46,99 за баррель, что на 0,64% выше предыдущего уровня торгов.

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