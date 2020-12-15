Нефть дешевеет на сомнениях в глобальном спросе на неё

Мировые цены на нефть во вторник снижаются, рынки следят за ситуацией вокруг пандемии коронавируса — продолжением роста числа заражений и новым ужесточением экономических ограничений в связи с этим, что негативно отражается на ожиданиях от спроса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,7%, до 49,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 46,67 доллара за баррель.

Число инфицированных новым коронавирусом в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за все время превысило 71 миллион человек. В США, ряде стран Азии и Европы продолжают регистрировать значительный прирост новых случаев, что побуждает власти ужесточать карантинные ограничения.

Днем ранее глава минздрава Великобритании объявил, что Лондон c полуночи среды будет переведен на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. В понедельник власти Нидерландов сообщили, что страна переходит на режим всеобщей изоляции на пять недель — до 19 января. В Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты, а школы и университеты перейдут на дистанционное обучение со среды, 16 декабря.

Инвесторы также продолжают отыгрывать данные декабрьского доклада ОПЕК, опубликованного днем ранее, в котором прогноз мирового спроса на будущий год был понижен на 0,3 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидается рост лишь на 5,9 миллиона баррелей в день.

Несколько сдерживает снижение нефтяных котировок ситуация вокруг вакцины от COVID. Вакцинация уже началась в Великобритании, с понедельника должна начаться в США. Вакцину Pfizer-BioNTech также одобрили власти Канады, Сингапура, для экстренного применения — власти Мексики. Европейское агентство по лекарственным средствам, как ожидается, одобрит вакцину от коронавируса компании Pfizer до 29 декабря, а вакцину Moderna – к середине января.