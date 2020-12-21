Цена нефти Brent падает на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2021 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 3% - до $50,69 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:27 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость фьючерса нефти WTI падает на 2,84% и находится на отметке $47,84 за баррель.

Нефтяные котировки падают на новостях о распространении в Великобритании с вечера 20 декабря мутировавшего коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов.