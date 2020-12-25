«Азерэнержи» прокладывает высоковольтную линию в Шушу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Для подключения города Шуша к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения города устойчивой энергией ОАО «Азерэнержи» прокладывает высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 киловольт от Физули до города Шуша, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АО.

В то же время полностью реконструируется и увеличивается мощность 110/35/10-киловольтной подстанции «Шюкюрбейли» в Физули, которая будет снабжать электроэнергией большую часть освобожденных территорий в качестве источника.

С этой целью от подстанции «Имишли» до подстанции «Шюкюрбейли» на расстоянии 51 км прокладывается дополнительная высоковольтная линия 110 кВ.

Также общая мощность подстанции будет увеличена с 50 МВА до 80 МВА. Подстанция будет управляться дистанционно за счет установки современного цифрового оборудования.

Параллельно прокладывается высоковольтная линия электропередачи 110 кВ от подстанции Шюкюрбейли в Физули до города Шуша.

Воздушная линия «Физули-Шуша» общей протяженностью 75 километров будет двухцепной, что позволит перебрасывать нагрузки с одной линии на другую, не создавая перебои в энергообеспечении в случае аварии.

Уже установлено около 100 опор линии электропередачи и подвешены провода на расстоянии 15 км. Высоковольтная воздушная линия, идущая в село Шюкюрбейли Физули, село Беюктаглар Ходжавенда, село Дашалты города Шуша, будет подключена к существующей подстанции в Шуше. Однако через некоторое время линия будет отключена, и смонтирована на новопостроенной подстанции 110/35/10 кВ в Шуше.

"Строительство новой 110-киловольтной линии осуществляется вахтовым методом в сложнейшей горной и лесистой местности в снежную, туманную, дождливую погоду. 110-киловольтная линия «Физули-Шуша» будет сдана в эксплуатацию в ближайшее время, и после долгих лет в Шуше будет гореть наш свет", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)