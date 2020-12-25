БАКУ/Trend/ - Восстановление производства дизельного топлива на НПЗ Star в полном объёме зависит от ситуации с пандемией.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе онлайн пресс-конференции глава бизнес-подразделения SOCAR Turkey по нефтепереработке и нефтехимии Анар Мамедов.

«В связи со снижением спроса на авиатопливо из-за пандемии, на НПЗ Star серьезно снизился объём производства этого продукта. Тем не менее общий объём производства не был снижен. Мы заменили производство авиатоплива на дизель. С коммерческой точки зрения это не привело к негативным последствиям. На рынке Турции мы наблюдали снижение спроса на дизель на 7 процентов, но рынок на столько большой, что мы даже это не почувствовали. Сегодня на НПЗ производится авиатопливо, хотя и в небольших объёмах. Восстановление производства дизельного топлива в полном объёме зависит от ситуации с пандемией», - сказал он.

Напомним, что церемония открытия НПЗ STAR состоялась 19 октября 2018 года в Измире (Турция). Его перерабатывающая мощность составляет 10 миллионов тонн сырой нефти в год.

НПЗ STAR, обладающий самыми современными технологиями, способен перерабатывать более 100 видов нефти.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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