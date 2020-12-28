Цены на нефть перешли к росту на ожиданиях по спросу

Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту и повышаются более чем на 1%, инвесторы обращают внимание на новости о помощи экономике США, что поддерживает перспективы по спросу на нефть. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,31% — до 52,01 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,45%, до 48,93 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent дорожал на 1,17%, до 51,89 доллара за баррель. Утром нефть несколько дешевела.

Стоимость нефти днем перешла в "зеленую зону" после утреннего снижения, внимание трейдеров обращено на новости из США по пакету поддержки экономики. Новости о помощи пострадавшей из-за пандемии экономики поддерживают оптимизм рынков по перспективам ее восстановления, что отражается и на прогнозах по спросу на нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

В конце декабря объем торгов традиционно несколько снижен из-за рождественских и новогодних праздников. Так, в понедельник закрыты торги в Великобритании, в четверг торги в мире будут частично ограничены, а в пятницу — в основном будут закрыты.

"Поскольку объем торгов снижен в связи с праздничной неделей, нефть, скорее всего, останется без внимания в ближайшие дни. Тем не менее, подписание законопроекта о стимулировании в США с возможностью расширения помощи должно дать поддержку нефтяным ценам на укороченной неделе", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).