Цены на нефть перешли к росту на ожиданиях по спросу

Энергетика 28 декабря 2020 15:12 (UTC+04:00)
Цены на нефть перешли к росту на ожиданиях по спросу

Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту и повышаются более чем на 1%, инвесторы обращают внимание на новости о помощи экономике США, что поддерживает перспективы по спросу на нефть. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,31% — до 52,01 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,45%, до 48,93 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent дорожал на 1,17%, до 51,89 доллара за баррель. Утром нефть несколько дешевела.

Стоимость нефти днем перешла в "зеленую зону" после утреннего снижения, внимание трейдеров обращено на новости из США по пакету поддержки экономики. Новости о помощи пострадавшей из-за пандемии экономики поддерживают оптимизм рынков по перспективам ее восстановления, что отражается и на прогнозах по спросу на нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

В конце декабря объем торгов традиционно несколько снижен из-за рождественских и новогодних праздников. Так, в понедельник закрыты торги в Великобритании, в четверг торги в мире будут частично ограничены, а в пятницу — в основном будут закрыты.

"Поскольку объем торгов снижен в связи с праздничной неделей, нефть, скорее всего, останется без внимания в ближайшие дни. Тем не менее, подписание законопроекта о стимулировании в США с возможностью расширения помощи должно дать поддержку нефтяным ценам на укороченной неделе", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Полиция начала задерживать протестующих, собравшихся у здания парламента в центре Еревана
Полиция начала задерживать протестующих, собравшихся у здания парламента в центре Еревана
Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна до внеочередных выборов
Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна до внеочередных выборов
Пашинян пригласил политические силы Армении на консультации по внеочередным выборам
Пашинян пригласил политические силы Армении на консультации по внеочередным выборам
Loading Bars
Лента новостей
В Грозном силовики ликвидировали боевика Россия 16:15
Минсельхоз Казахстана перевел в электронный формат 82% сервисов Бизнес 16:15
Azer Turk Bank будет определять процентные ставки по бизнес-кредитам совместно с клиентом Экономика 16:14
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами на 7,5-километровом участке автодороги Баку-Губа-Госграница с Россией (ФОТО) Политика 16:12
Необходимо обеспечить безопасность границ Азербайджана в рамках мер международного права - МИД Турции Политика 16:11
Статус морских нефтегазовых контрактов в Туркменистане на декабрь 2020 Энергетика 16:07
Значительная часть обязательств в банковском секторе Азербайджана приходится на депозиты Финансы 16:00
В Казахстане ожидают сокращения объемов перевозок через порты Актау и Курык Транспорт 15:44
Статусы энергетических проектов в Узбекистане на 2020 год Энергетика 15:44
Берлин положительно оценивает торговую сделку ЕС с Великобританией Европа 15:40
Доставляемые в Азербайджан вакцины от коронавируса освобождаются от налога Общество 15:36
В области Казахстана начнётся реализация программы развития рыбного хозяйства Казахстан 15:31
Toyota продолжает совершенствовать внедорожники.(ФОТО) Общество 15:27
В повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса включены еще два вопроса Политика 15:23
ОАО "Аграрные закупки и снабжение Азербайджана" выбрало аудитора финотчетности Бизнес 15:13
Цены на нефть перешли к росту на ожиданиях по спросу Энергетика 15:12
В этом году в Азербайджане и на прилегающих территориях произошло более 6600 землетрясений Общество 15:12
Помещения, где выявлены больные, должны систематически дезинфицироваться – минздрав Азербайджана Общество 15:08
Все исторические памятники в Иреванской крепости уничтожены - АН Азербайджана Общество 15:05
Совокупные активы азербайджанских банков превысили 30 млрд манатов Финансы 14:56
Милли Меджлис принял поправки в связи с финансированием политических партий Политика 14:53
Большую часть облачных технологий Азербайджана составляет местный рынок ИКТ 14:52
Обзор текущих сельскохозяйственных проектов Грузии в 2020 году Бизнес 14:49
Президент Афганистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:48
В Шуше и Джебраиле в следующем году будут установлены сейсмостанции Общество 14:48
Глазами юных израильтян (ВИДЕО) Общество 14:46
Новая версия "Vətən yaxşıdır" - виртуальный дуэт шехида Худаяра Юсифзаде и известных ханенде (АУДИО) Культура 14:41
Грузинский банк ProCredit привлек кредит для помощи малому бизнесу Грузия 14:37
Объявлено о старте второй фазы проекта Шерабадской солнечной фотоэлектрической станции Узбекистан 14:37
В 2020 году ТЭС Узбекистана выработают 60,5 млрд. кВт/часов электроэнергии Узбекистан 14:35
В Азербайджане упрощается процедура создания сельхоз производственных кооперативов Экономика 14:25
В Азербайджане рассматривается новый порядок назначения пособий детям военнослужащих Общество 14:18
В Азербайджане в городах Шуша и Ханкенди начнут вещать республиканские телеканалы ИКТ 14:17
В Азербайджане разработан ряд методов по оценке услуг электронного правительства ИКТ 14:15
Банк Республика поддержал семьи шехидов и малообеспеченные семьи! (ФОТО) Общество 14:11
"Узбекнефтегаз" объявил тендер на привлечение нефтепромысловых услуг Тендеры 14:11
Специалисты Бакметро освоили новый технологический процесс ремонта поездов Транспорт 14:10
Полиция начала задерживать протестующих, собравшихся у здания парламента в центре Еревана Армения 14:08
Нестабильная эпидситуация по КВИ сохраняется в Казахстане Казахстан 14:04
Минэнерго Азербайджана и ACWA Power подпишут соглашение по проекту ветряной электростанции Энергетика 13:54
В Азербайджане растет объем депозитов в нацвалюте Финансы 13:49
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 13:45
Парламент Азербайджана во втором чтении утвердил поправки в закон "О трудовых пенсиях" Общество 13:44
В связи с выпускными экзаменами в Азербайджане подготовлено специздание журнала "Абитуриент" Общество 13:40
В каждом районе Азербайджана должны быть созданы музеи шехидов - депутат Общество 13:34
В Азербайджане районы низменной зоны на втором месте по заражению COVID-19 Общество 13:32
В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами Политика 13:25
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1303 транспортных средства Общество 13:20
Очередное заседание парламента Азербайджана состоится завтра Политика 13:18
Предложение банков на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана составило около 1 млрд манатов Финансы 13:16
Видеокадры из села Биринджи Агалы Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:13
Значительное число фермерских хозяйств Грузии освобождено от платы за мелиорационное обслуживание Бизнес 13:09
Туркменистан рассматривает возможность ратификации ряда международных конвенций Бизнес 13:04
Пандемия ускорила цифровую трансформацию экономики Азербайджана Экономика 13:04
В северо-западном регионе Азербайджана завершилась уборка табачного листа Бизнес 13:04
В Азербайджане со следующего года увеличивается критерий нуждаемости Финансы 12:51
Выпускные экзамены в IX классах в Азербайджане будут проводиться по новой модели - ГЭЦ Общество 12:42
Азербайджанский проект может стать одним из лидеров мирового рынка по продажам билетов ИКТ 12:38
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении размер прожиточного минимума на 2021 год Финансы 12:36
Утвержден во втором чтении бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана на будущий год Финансы 12:24
Ночной вид на Агдамскую Джума-мечеть (ФОТО) Общество 12:24
Узнацбанк подписал заемные соглашения с ВЭБ.РФ и Росэксимбанком на 4,8 млрд. рублей Узбекистан 12:19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538 Грузия 12:16
Со следующего года в Азербайджане у каждого будет свой семейный врач Общество 12:07
Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за нового штамма COVID Арабские страны 12:06
Число случаев COVID-19 в России выросло на 27 787 Россия 12:02
Принят во втором чтении бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана на 2021 год Финансы 11:58
Число посетивших Испанию туристов упадет до самого низкого показателя за полвека Европа 11:45
Главный редактор АМИ Trend вышел из комы, его общее состояние стабильно тяжелое Общество 11:42
К юбилею академика Наили Велиханлы издан сборник "История и культура. Факты и ценности" Социум 11:34
Парламент Азербайджана принял во втором чтении госбюджет страны на 2021 год Финансы 11:33
Состоялся Фестиваль культурных и исторических традиций Азербайджана Культура 11:29
Госконцерн «Туркменхимия» подготовил проект о лицензировании деятельности по ввозу, производству и реализации химпродукции Энергетика 11:27
В Азербайджане значительно возросло количество дебетовых карт Финансы 11:23
В Туркменистане готовятся к посеву хлопчатника и других сельхозкультур Бизнес 11:21
В Азербайджане существенно увеличился оборот по платежным картам Финансы 11:15
В Азербайджане наследникам шехидов и раненым военнослужащим предоставлено свыше 18 млн манатов страховых выплат Экономика 11:07
В Ходжавенде незаконная армянская вооруженная группировка совершила нападение на азербайджанских военнослужащих, есть погибший и раненый - минобороны Азербайджана Политика 11:02
Объём отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан превысил с начала года 207 млн баррелей Энергетика 10:56
К столетию мастера… - прекрасные картины Ага Мехтиева в виртуальном пространстве (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:56
У Запада, который безмолвствует по поводу разрушения азербайджанских памятников, нет права давать «советы» об охране христианских памятников – АН Азербайджана Политика 10:53
«ВМЕСТЕ мы сила»: в рамках акции «Поддержим солдата» была оказана помощь семьям участников войны и шехидов Общество 10:32
Севда Алекперзаде и азербайджанские солдаты исполнили в городе Шуша народную песню "Сары гялин" (ФОТО/ВИДЕО) Социум 10:31
В Туркменистане реализуется очередной проект в рамках цифровизации экономики ИКТ 10:28
Цены на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:24
Проекты FAO в Азербайджане способствуют достижению целей Стратегических дорожных карт Бизнес 10:20
Драгметаллы в Азербайджане подорожали Финансы 09:52
Парламент Азербайджана обсудит сегодня 12 вопросов Политика 09:41
Туркменистан реализовал дизельное топливо ряду стран Бизнес 09:39
Манат подорожал к рублю Финансы 09:34
Текущее состояние газотранспортных проектов Туркменистана на декабрь-2020 Энергетика 09:11
Трамп прибудет в Вашингтон в день утверждения победы Байдена США 08:53
SOFAZ готов рассмотреть новые инвествозможности при благоприятных условиях на финансовых рынках Энергетика 08:40
Грузия справилась с вызовами в сфере образования в период пандемии – Министр Грузия 08:40
Внешнеторговый оборот Ирана за месяц составил $7,3 млрд Экономика 08:35
733 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:29
Месси не намерен уходить из "Барселоны" до конца сезона Спорт 08:25
В Шанхае с 1 января запрещают пластиковые пакеты Другие страны 08:09
Вице-президент Бразилии заразился коронавирусом Другие страны 07:47
Ураган "Белла" оставил без электричества 34 тысячи домов во Франции Европа 07:16
Все новости