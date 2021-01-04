В ОПЕК+ пока нет консенсуса об уровнях добычи нефти на февраль
Министры стран ОПЕК+ за несколько часов до онлайн-встречи все еще придерживаются разных мнений о том, нужно ли повышать добычу нефти на 0,5 млн б/с в феврале этого года, соответствующую рекомендацию не вынес и технический комитет, заседавший накануне. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК, передает Trend.
"Пока однозначного мнения среди министров нет. Посмотрим, что они решат на встрече", - сказал он. Собеседник ТАСС также уточнил, что технический комитет ОПЕК +, совещавшийся в онлайн-формате в воскресенье, не вынес рекомендацию по уровням добычи на февраль для министерского комитета.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Лента новостей
Продление антикоронавирусных ограничений после 16 января в Грузии на данном этапе не рассматривается
Депутат Арзу Нагиев встретился с солдатами и ветеранами в Товузе и Гедабеке, доставил им помощь и посетил могилы шехидов (ФОТО)
В китайском городе Хэйхэ из-за эпидемиологической обстановки прекращено движение общественного транспорта