Нефть марки Brent ослабила рост на фоне протестов в Вашингтоне
Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ослабила рост на фоне протестов в Вашингтоне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Так, после закрытия торгов, по состоянию на 01:59 мск, нефть торговалась на уровне $54,15, что на 1,03% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. При этом ранее в пике цена нефти Brent увеличивалась на 2,11%, до $54,73 за баррель.
В среду сторонники Трампа, проигравшего на прошедших в США 3 ноября 2020 года выборах, пытались штурмовать здание Конгресса, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодателей эвакуировали. Во время столкновений был произведен выстрел, одна из протестующих получила тяжелое ранение и впоследствии умерла.
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