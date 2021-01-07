На освобожденных территориях Азербайджана будут изучены возможности использования геотермальной энергии

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время на освобожденных территориях Азербайджана начнется изучение возможности использования потенциала геотермальных источников для получения энергии.

Об этом сказали Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, запасы термальной воды в Кельбаджарском районе составляют 3,093 тысячи кубических метров, а в Шуше - 412 кубических метров в сутки.

"По количеству солнечной радиации, поступающей на земную поверхность, Физулинский, Джебраильский и Зангиланский районы занимают второе место после территории Нахчыванской АР",- сказали в министерстве энергетики.

Отметим, что за первые 11 месяцев 2020 года в Азербайджане были выработаны 22,97 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 4,8 процента больше показателя января-ноября 2019 года.

Из них 985,8 миллионов киловатт-часов приходятся на долю гидроэлектростанций, что на 32,3 процента меньше показателя января-ноября 2019 года. 21,1 миллиарда киловатт-часов произведены тепловыми электростанциями, что на 8 процентов больше показателя первых 11 месяцев 2019 года.

В январе-ноябре в стране были произведены 44 миллиона киловатт-часов солнечной энергии, что на 8,1 процентов больше показателя января-ноября прошлого года.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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