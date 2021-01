SOCAR Turkey обнародовала сроки подписания грантового соглашения по проекту NEFERTITI

БАКУ/Trend/- SOCAR Turkey придает большое значение исследованиям, разработкам и инновациям, которые являются движущей силой устойчивого роста, сказал Trend генеральный директор SOCAR Turkey Research and Development (R&D) and Innovation Co. Билал Гулиев.

"В этом контексте мы создали компанию SOCAR Turkey R&D and Innovation Co. в декабре 2019 года, чтобы применить 51-летний опыт нефтехимического комплекса Petkim в области исследований и разработок во всей группе компаний.

Компания SOCAR Turkey R&D and Innovation Co., которая нацелена на обеспечение всех участников производственно-бытовой цепочки инновационными, устойчивыми, экологически чистыми и ориентированными на рынок продуктами, катализаторами и цифровыми технологиями, реализовала важные проекты в очень короткие сроки. Один из них - проект NEFERTITI, который предусматривает производство химических веществ, таких как этанол / изопропанол, из углекислого газа с использованием солнечной энергии", - сказал он.

Гулиев отметил, что этот проект позволит превращать углекислый газ и воду в химические вещества: "Реализуя этот проект, мы стремимся расширить наш опыт в диверсификации использования возобновляемых источников энергии. Я верю, что проект NEFERTITI внесет большой вклад в среднесрочную и долгосрочную стратегию устойчивого развития и энергетического перехода SOCAR Turkey".

Он отметил, что NEFERTITI, привлекший большое внимание международного сообщества, станет одним из проектов, финансируемых в рамках программы Horizon 2020 Европейской комиссии.

"SOCAR Turkey R&D and Innovation Co. вошла в число 10 международных компаний в консорциуме, получившего право на грант. Мы очень гордимся тем, что являемся единственной азербайджано-турецкой компанией в консорциуме, в который входят международные партнеры из Испании, Китая, США, Ирландии, Нидерландов. Бюджет проекта NEFERTITI стоимостью 389 тысяч евро будет полностью покрыт программой Horizon 2020. Мы рассчитываем подписать грантовое соглашение по проекту 1 марта 2021 года. После этого у нас будет 48 месяцев, чтобы завершить наш проект. Для проекта NEFERTITI инвестиционные тендеры не требуются, так как это исследовательский проект, и сначала будет изготовлен прототип в пилотном масштабе. Планирование новых проектов для коммерциализации продукта и привлечения инвестиций будет актуально в предстоящих этапах.

В консорциум NEFERTITI входят 10 компаний, с которыми мы будем сотрудничать. Однако я не считаю правильным назвать эти компании до подписания контракта", - заключил Билал Гулиев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

