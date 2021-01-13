Проводится второй этап тендера на строительство фотоэлектрических станций в регионах Узбекистана

Энергетика 13 января 2021 10:29 (UTC+04:00)
Проводится второй этап тендера на строительство фотоэлектрических станций в регионах Узбекистана
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