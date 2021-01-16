В Казахстане утверждены правила отнесения месторождений углеводородородов к определенным категориям

В Казахстане постановлением правительства утверждены правила отнесения месторождений углеводородного сырья к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных, а также порядка налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Правительство Республики Казахстан постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2018 года №204 «Об утверждении Правил отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных и порядка налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых» (САПП Республики Казахстан, 2018 г., №20, ст.108) следующее дополнение:

в Правилах отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных и порядка налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых, утвержденных указанным постановлением:

пункт 22-1 дополнить частью третьей следующего содержания: «При этом трехлетний срок ограничения действия пониженных ставок налога на добычу полезных ископаемых, установленный в части первой настоящего пункта, не применяется в отношении юридического лица, контрольный пакет акций которого принадлежит национальной компании и/или юридическим лицам, 70 и более процентов голосующих акций которых принадлежат национальной компании.».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)