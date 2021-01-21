В 2020 году Азербайджан увеличил экспорт газа по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум
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Меморандум по месторождению «Достлуг» - новая веха в истории развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном - SOCAR
Идет подготовка к открытию автобусных рейсов в город Шуша и на другие освобожденные территории Азербайджана
Министр сельского хозяйства Узбекистана выступил на XIII Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству
Состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате видеоконференции (ФОТО)
Соглашение между Казахстаном и Международной финансовой корпорацией будет способствовать привлечению новых инвестиций
В Азербайджан для поддержки восстановления освобожденных территорий прибыли представители турецких компаний (ФОТО)
Туркменистан и МВФ обсудили отрасли нацэкономики, оказавшие позитивное влияние на динамику роста ВВП
Транснефть и SOCAR договорились прокачать в 2021 г. более 1 млн т азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск