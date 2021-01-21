В минувшем году инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана выросли

Энергетика 21 января 2021 14:02 (UTC+04:00)
В минувшем году инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана выросли
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