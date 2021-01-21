SOCAR Aviation начала поставлять топливо в аэропорт Аднана Мендереса в Измире

БАКУ /Trend/ - SOCAR Aviation начала поставлять топливо со своей заправочной станции в аэропорт имени Аднана Мендереса в Измире.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

По данным компании, планируется поставлять топливо в аэропорт Аднана Мендереса в Измире для 9 тысяч самолетов в год.

"SOCAR Aviaton будет осуществлять поставку топлива в аэропорт Измира имени Аднана Мендереса уже со своей собственной заправочной станции. Всего у SOCAR Turkey две заправочные станции воздушного транспорта, имеющие свой пункт в аэропорту Измира имени Аднана Мендереса",- отмечено в информации.

По данным, на заправочной станции, расположенной в аэропорту имени Аднана Мендереса, которая получила лицензию регулирующего органа энергетического рынка (EPDC) после ремонта и лицензирования SOCAR Aviaton, находится два резервуара для авиационного топлива объемом 750 кубических метров. Станция, построенная на общей площади 2,5 тысяч квадратных метров, имеет годовой объем заправки 182 тысячи кубических метров с существующей инфраструктурой. Этот потенциал удовлетворяет 60 процентам общего спроса аэропорта. В этом контексте предполагается поставлять топливо для 9 тысяч самолетов в год",- говорится в сообщении.

"SOCAR Aviation стала поставщиком авиационного топлива для ряда аэропортов после того, как начала свою деятельность в секторе воздушного транспорта в 2013 году. Помимо аэропорта Милас-Бодрум и аэропорта Измира имени Аднана Мендереса, потребности в топливе удовлетворяют также аэропорты Стамбула",- говорится в информации.

Сообщается, что SOCAR Aviation, продолжающая инвестировать в топливозаправочную отрасль, в будущем планирует запуск новых топливозаправочных комплексов.

"Благодаря интегрированной структуре SOCAR Turkey, включающей все звенья энергетической цепочки, SOCAR Aviation, которая также имеет преимущество в виде мощностей по производству реактивного топлива на нефтеперерабатывающем заводе STAR, продолжает работать над предоставлением лучших услуг турецкому сектору воздушного транспорта",- отмечают в SOCAR.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)