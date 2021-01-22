Консорциум TAP восстановил оливковые насаждения вдоль трассы трубопровода в Италии

БАКУ /Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) восстановил оливковые деревья на их прежних территориях в Италии, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на консорциум TAP AG.

«Первыми были пересажены молодые оливковые деревья, принадлежащие к разновидности, устойчивой к бактериям Xylella. Они были пересажены вместо деревьев, которые пришлось срезать ранее из-за заражения бактериями. Затем специализированные подрядчики TAP пересаживали здоровые оливковые деревья, которые были убраны с трассы трубопровода. 828 оливковых деревьев, некоторые из которых считаются монументальными, возвращаются на свои прежние места с использованием системы геопривязки. Кроме того, 930 новых молодых оливковых деревьев разновидностей, устойчивых к Xylella, высаживаются вдоль 8-километрового коридора взамен срезанных из-за заражения бактериями в соответствии с рекомендациями фитосанитарных органов», - говорится в сообщении консорциума.

Как отмечается, в рамках реставрационных работ TAP реконструкция стен сухой кладки также играет важную роль, направленную на восстановление типичного загородного ландшафта территории.

«Приблизительно 110 стен из сухого камня были каталогизированы, пронумерованы и задокументированы, а затем демонтированы, разделены на секции (верхняя, основная и нижняя части стены) и помещены на поддоны по 1 кубометру каждая, для последующей сборки таким же образом, с соблюдением оригинальной архитектурной и ландшафтной структуры», - говорится в сообщении.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG), из Nea Mesimvria (Неа Месимврия) в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова)

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