TAP будет проводить рыночные тесты каждые два года - управляющий директор

БАКУ/Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) будет проводить рыночные тесты, как минимум, каждые два года, чтобы предложить расширение мощности (до общей мощности TAP в 20 миллиардов кубометров в год).

Об этом сказал Trend управляющий директор TAP Лука Скьепатти.

Он пояснил, что эти рыночные тесты будут проводиться в соответствии с руководящими принципами, утвержденными национальными регулирующими органами Греции, Албании и Италии.

Скьепатти отметил, что все заинтересованные стороны могут участвовать в торгах на доступную мощность в соответствии с правилами, изложенными в этих руководящих принципах.

Он напомнил, что TAP запустил рыночное тесты еще в июле 2019 года в сотрудничестве с операторами смежных систем передачи: "Необязывающая фаза рыночного теста завершена, а обязательная фаза торгов должна начаться в июле этого года".

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG), из Nea Mesimvria (Неа Месимврия) в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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