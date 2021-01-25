В Казахстане пройдет электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов

Онлайн аукцион на право разведки и добычи углеводородов пройдет 23 апреля 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

Подать заявление на участие в электронном аукционе, на котором планируется реализовать право на разведку и добычу на 15 участках, можно до 25 марта 2021 года включительно на сайте оператора электронных аукционов: www.gosreestr.kz.

Торги начнутся 23 апреля, в 10:00 и завершатся в 17:00. На сайте Министерства энергетики, а также на аккаунтах ведомства в социальных сетях будет организована онлайн трансляция торгов.

Ознакомиться с наименованиями участков, на которых будет предоставляться право на недропользование, можно на сайте Министерства энергетики.

Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование на определенный срок, а не владение землей. Данное право регулируется Кодексом «О недрах и недропользовании», проведение любых технологических процессов на участках возможно только с одобрения Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК.

Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения.

Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.