Petkim в 2020 году осуществил экспортные операции на сумму свыше $360 млн

БАКУ /Trend/ - Petkim, который сосредоточил свое внимание на внутреннем рынке, чтобы удовлетворить потребности местных производителей в сырье во время пандемии, продолжил свои успехи в области экспорта.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Крупнейший прямой иностранный инвестор Турции нефтехимический холдинг Petkim SOCAR Turkey стал лидером экспорта в химическом секторе в 2020 году.

Несмотря на то, что церемония вручения премии "Звезды экспорта", организованная Ассоциацией экспортеров Эгейского моря и ставшая традицией, в этом году не состоялась из-за пандемии, Petkim была удостоена первого места в категории химический сектор и второго места во всех остальных секторах.

Глава бизнес-подразделения SOCAR Turkey по нефтепереработке и нефтехимии Анар Мамедов заявил, что Petkim, первый и единственный в Турции интегрированный нефтехимический комплекс, уделяет особое внимание потребностям местных производителей в период пандемии.

Он подчеркнул, что холдинг за отчетный период осуществил экспортные операции на сумму 363 миллиона долларов США.

"Для нас было приоритетом удовлетворить потребности внутреннего рынка в сырье, обеспечивая непрерывность производственного процесса. В этот период, когда цены на нефть упали до рекордно низкого уровня из-за пандемии, цены на нефтехимическую продукцию также снизились. Несмотря на это, мы сохранили сильную позицию, и Petkim, как и в предыдущие годы, в 2020 году снова стал лидером экспорта Эгейского региона в химическом секторе", – сказал Мамедов.

"Благодаря интеграции с НПЗ STAR Petkim увеличил удельный вес в производстве медицинских изделий и упаковочного сырья. Компании удалось увеличить свою выручку в третьем квартале 2020 года на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 311 миллиона лир, несмотря на снижение цен на товары из-за пандемии и глобальных условий", – добавил он.

Отметим, что SOCAR Turkey приобрела Petkim в 2008 году.

Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции.

Благодаря реализованным цифровым проектам Petkim удалось повысить свою эффективность в текущих условиях, а также пропускную способность, энергоэффективность и качество продукции. Эти проекты также обеспечили улучшение деятельности финансовых подразделений и отделов кадров, что отражается и на финансовых результатах.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva