Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie

БАКУ /Trend/ - Подписанный меморандум о взаимопонимании по месторождению "Достлуг" в Каспийском море может стать началом долгожданного налаживания совместных операций Азербайджана и Туркменистана на Каспии.

Об этом Trend сказал главный аналитик международной консалтинговой компании Wood Mackenzie по Каспийскому региону и Европе Эшли Шерман.

"Достлуг" является крупнейшим открытым нефтегазовым ресурсом в спорных водах Южного Каспия", – отмечает Шерман.

В сообщении говорится, что разработка месторождения нефти на основе двустороннего сотрудничества будет коммерчески и технически привлекательной. Экспорт нефти может быть осуществлен транзитом через Азербайджан для экспорта на международные рынки – точно так же, как это происходит сейчас с собственной добычей Азербайджана и Туркменистана.

"Месторождение находится на плодородном углеводородном пласте, расположенном между нефтяным месторождением BP ACG в Азербайджане и блоком PETRONAS 1 в туркменских водах", – отметили в компании, добавив, что двустороннее стремление к расширению энергетического сотрудничества неуклонно растет с момента подписания правовой конвенции по Каспийскому морю в 2018 году.

Шерман также подчеркивает, что при наличии дальнейшего прогресса, есть много деталей, которые нужно согласовать – особенно экономические условия для беспрецедентного соинвестирования. Необходимо также уточнить статус существующей лицензии Buried Hill Energy в Туркменистане и готовность привлечь международных партнеров.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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