В Азербайджане обсуждены проекты в области использования возобновляемых источников энергии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось пятое заседание комиссии, созданной Распоряжением Президента Азербайджана от пятого декабря 2019 года “О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии”.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, на заседании, проведенном в формате видеоконференции под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова, была рассмотрена работа по реализации пилотных проектов за период, прошедший после четвертого заседания комиссии, обсужден ход исполнения распоряжения Кабинета Министров Азербайджана от 29 декабря 2020 года ”Об обеспечении исполнения Распоряжения Президента Азербайджана о мерах по реализации пилотного проекта по строительству ветряной электростанции установленной мощностью 240 мегаватт".

Открывая заседание, председатель комиссии подчеркнул важность соглашений, подписанных между компанией ACWA Power и соответствующими структурами для реализации первого пилотного проекта за счет частных инвестиций в области ветроэнергетики с целью выполнения задач, поставленных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с расширением использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Затем, в соответствии с повесткой дня заседания, члены комиссии были проинформированы об изменениях в соответствующих законодательных актах, касающихся использования земель и подписанных договоров, документа о поощрении инвестиций, реализации соответствующих мер по обязательствам по подписанным договорам, получении лицензий и разрешений, а также о работе, проделанной совместно с соответствующими структурами по другим направлениям, и о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять.

В то же время была предоставлена информация о ходе переговоров с компанией “Masdar” из Объединенных Арабских Эмиратов по пилотному проекту солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт.

Было отмечено, что обсуждение соответствующей проектной документации находится на завершающей стадии и будет завершено в ближайшее время.

В видеоконференции приняли участие представители следующих министерств: энергетики, экономики, финансов, юстиции, экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, а также представители Комитета по градостроительству и архитектуре, Центрального банка, ОАО “Азерэнержи” и ОАО “Азеришыг”.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)