Изучается опыт Японии для создания "умных городов" на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан изучает опыт Японии для создания "умных городов" на освобожденных территориях.

Как сообщили Trend в понедельник в минэнерго, на встрече в формате видеоконференции с представителями японской компании TEPSCO обсуждался японский опыт создания зон "зеленой энергии" и "умных городов".

Компанией были продемонстрированы презентации на примере городов Японии, таких как Фудзисава. Проект "умного города" учитывает оптимизацию передающих и распределительных сетей для продолжения снабжения электроэнергией в чрезвычайных ситуациях, расширение использования возобновляемых источников энергии и электромобилей с целью эффективного использования энергии и другие параметры.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества, было решено продолжить обмен информацией и опытом.

Отметим, что в видеоконференции приняли участие замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада, а также руководство компании TEPSCO.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva