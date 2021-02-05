SOCAR Trading применяет решение J.P. Morgan для отчетности в режиме реального времени

БАКУ /Trend/ - SOCAR Trading, являющаяся торговым подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR, внедрила новое решение для отчетности в режиме реального времени для своей казначейской функции, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на SOCAR Trading.

Как отмечается, SOCAR Trading инвестировала значительные ресурсы в сложные ИТ-системы, в том числе цифровую систему внутреннего контроля

«J.P. Решение Morgan Insight API обеспечило нам гибкость, прозрачность и адаптируемость, необходимые для доступа к своевременной информации о наших остатках денежных средств и других банковских данных», - сказал глава казначейства SOCAR Trading Group Клемент Брикетти.

API J.P. Morgan Treasury Services является основой для обмена данными по запросу в режиме реального времени, которые SOCAR Trading использует в своем глобальном бизнесе.

(Автор: Ляман Зейналова)

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