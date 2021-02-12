ОАО "Азеришыг" внес ясность в вопрос о платежных терминалах

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеришыг" внес ясность в вопрос о дополнительной плате в платежных терминалах.

Как сообщили в пятницу Trend в ОАО, стоимость используемой электроэнергии регулируется ценами, установленными Тарифным (Ценовым советом) Азербайджана, что четко указывается в предоставляемых извещениях и счет-фактурах.

"К сожалению некоторые СМИ, представив слова представителя компании - оператора терминалов как заявление ОАО"Азеришыг", ввели абонентов в заблуждение. Помимо суммы, указанной в уведомлениях и счет-фактурах, предоставляемых потребителям ОАО, какой-либо дополнительной платы не требуется".

В организации отметили, что операционные расходы по наличной оплате потребителями финансирует ОАО "Азеришыг". Другими словами, платежный терминал не может взимать дополнительную плату за услуги от наших абонентов из категории "Население".

"Вновь заявляем, что взимание дополнительной платы за услуги при оплате наличными через платежные терминалы у абонентов, не относящихся к категории "Население" (коммерческие предприятия и др.), не имеет никакого отношения к ОАО "Азеришыг". В большинстве случаях такие абоненты платят за использованную электроэнергию путем перечисления через банки. Во время наличной оплаты абонент сам выбирает соответствующего оператора", – уточнили в ОАО "Азеришыг".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)