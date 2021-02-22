Через терминал Джейхан с начала года отгружено свыше 30 млн баррелей нефти с АЧГ
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«Лаборатория Касперского»: взрывной рост курса криптовалюты замедлил общемировой рынок DDoS-атак в конце 2020 года
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