«Южный газовый коридор» меняет правила игры с точки зрения безопасности поставок в ЕС – Минэкономики Хорватии

БАКУ/Trend/ - "Южный газовый коридор" меняет правила игры в обеспечении безопасности поставок в Европу, сказали Trend в Министерстве экономики и устойчивого развития Хорватии.

"Диверсификация и безопасность поставок – две очень важные темы, обсуждаемые в сфере энергетики ЕС. "Южный газовый коридор" обеспечит диверсификацию и безопасность поставок как в Хорватию, так и в Юго-Восточную Европу. Это меняет правила игры в обеспечении безопасности поставок в ЕС. Данный проект определенно поможет обеспечить безопасный и доступный газ для всей Европы", – заявили в министерстве.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября 2020 года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия через DESFA в Грецию и Болгарию.

Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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