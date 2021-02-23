«Южный газовый коридор» меняет правила игры с точки зрения безопасности поставок в ЕС – Минэкономики Хорватии
БАКУ/Trend/ - "Южный газовый коридор" меняет правила игры в обеспечении безопасности поставок в Европу, сказали Trend в Министерстве экономики и устойчивого развития Хорватии.
"Диверсификация и безопасность поставок – две очень важные темы, обсуждаемые в сфере энергетики ЕС. "Южный газовый коридор" обеспечит диверсификацию и безопасность поставок как в Хорватию, так и в Юго-Восточную Европу. Это меняет правила игры в обеспечении безопасности поставок в ЕС. Данный проект определенно поможет обеспечить безопасный и доступный газ для всей Европы", – заявили в министерстве.
Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.
Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября 2020 года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия через DESFA в Грецию и Болгарию.
Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)
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