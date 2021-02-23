Турция готова выполнить обязательства по транспортировке туркменского газа и нефти в Европу – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция готова выполнить обязательства по транспортировке туркменского газа и нефти в Европу.

Об этом в ходе совместной с туркменским коллегой Рашидом Мередовым пресс-конференции сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что Турция испытывает удовлетворение подписанием Меморандума о взаимопонимании о совместной разработке месторождения "Достлуг" между Азербайджаном и Туркменистаном: "Мы заинтересованы в транспортировке туркменского газа и нефти сначала в Турцию, а оттуда в Европу, и готовы выполнить возложенные на нас в связи с этим обязательства".

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)