Турция готова выполнить обязательства по транспортировке туркменского газа и нефти в Европу – Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - Турция готова выполнить обязательства по транспортировке туркменского газа и нефти в Европу.
Об этом в ходе совместной с туркменским коллегой Рашидом Мередовым пресс-конференции сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает во вторник Trend.
Он отметил, что Турция испытывает удовлетворение подписанием Меморандума о взаимопонимании о совместной разработке месторождения "Достлуг" между Азербайджаном и Туркменистаном: "Мы заинтересованы в транспортировке туркменского газа и нефти сначала в Турцию, а оттуда в Европу, и готовы выполнить возложенные на нас в связи с этим обязательства".
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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Турция готова выполнить обязательства по транспортировке туркменского газа и нефти в Европу – Чавушоглу
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