Прошло регистрацию ООО «Masdar Azerbaycan»

БАКУ /Trend/ - В феврале 2021 года Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО «Masdar Azerbaycan».

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на Службу.

По данным ведомства, уcтавный капитал ООО «Masdar Azerbaycan» составил 100 манатов. Официальным представителем компании является Диляра Исрафилова, говорится в сообщении.

Отметим, что 9 января 2020 года с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова были подписаны исполнительные контракты между министерством энергетики Азербайджана и компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ).

В соответствии с исполнительным соглашением продолжается обсуждение с компанией Masdar проектов контрактов, связанных со строительством солнечных электростанций, и в ближайшее время будут представлены предложения по подписанию этих соглашений.

(Автор: Фидан Бабаева)

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