Болгария по-прежнему заинтересована в инвестициях SOCAR в свою сеть газоснабжения

БАКУ/Trend/ - Приглашение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) для инвестирования в сеть бытового газоснабжения в Болгарии остается в силе, сказал Trend посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков.

"Я уверен, что Болгария сохранит свою роль координатора всех будущих азербайджанских и европейских проектов в области энергетики, в том числе в области возобновляемых источников энергии", – сказал он.

Говоря о перспективах увеличения объёмов газа, поступающих из Азербайджана в Болгарию, дипломат отметил, что если Азербайджан продолжит разработку новых газовых месторождений и если будет принято решение увеличить годовую мощность "Южного газового коридора" (ТАР), то Болгария будет очень заинтересована в получении от этого выгоды, если даже не в качестве инвестора, то по крайней мере как конечный пользователь и транзитная страна. Как я уже говорил, Болгария стремится стать важным газораспределительным центром на Балканах, и поэтому ей потребуется больше газа из разных источников и маршрутов", – сказал посол.

Напомним, что в 2018 году Министерство энергетики Болгарии провело плодотворные обсуждения с представителями SOCAR о возможностях участия компании в развитии газификации Болгарии. В частности, речь идет об инвестициях Государственной нефтяной компании Азербайджана в газораспределение и в основном в бытовое газоснабжение, которое имеет огромный потенциал для развития в Болгарии.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова ранее сообщила, что SOCAR изучает газораспределительный сектор Болгарии. В связи с этим в конце 2018 года компания SOCAR объявила о порядке подготовки технико-экономического обоснования инвестиционных возможностей в газораспределительном секторе Болгарии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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