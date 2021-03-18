Азербайджан проявил добрую волю, и не высказался против поставок российского газа в Армению – эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проявил добрую волю и никоим образом не высказался против поставок российского газа в Армению через свою территорию. Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Станислав Притчин.

По его мнению, в целом это очень позитивный сигнал, который, с одной стороны, показывает, что действительно важнее разблокировать и сотрудничество, и восстанавливать отношения.

"Даже по такому маленькому, но достаточно важному примеру, как энергетическая безопасность, Азербайджан может играть важную роль для Армении. И в такой особой ситуации мы видим, что Азербайджан проявил добрую волю и никоим образом не высказался против поставок, создавая достаточно серьезный прецедент, базу для восстановления сотрудничества с Арменией", - сказал Притчин.

По словам эксперта, остается только надеяться на то, что в Армении этот шаг оценят и будут готовы со своей стороны что-либо делать.

"Это очень хорошая демонстрация того, насколько Армения может конструктивно перестраивать свою экономику, в том числе в условиях разблокирования границ, и возможности сотрудничества со странами напрямую", - добавил Притчин.

Напомним, что в связи с ремонтом газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" поставки российского газа в Армению будут временно осуществляться через Азербайджан.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)